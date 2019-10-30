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РЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

Длина железнодорожного моста должна составить более 580 км

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют в течение месяца завершись разработку проекта строительства моста на Сахалин, сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

"С технической точки зрения мы итоговое ТЭО, думаю, в течение трех недель или месяца подготовим. Мы определенный набор изысканий и технических решений делали, и сейчас этот проект более детально представляем для себя. Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно. Более того, мы провели переговоры с Минобороны по поводу высоты моста, это тоже ключевой элемент, поскольку влияет на стоимость. Дополнительно собираем информацию, какие грузы туда могли бы поехать. В сравнении с нашими предварительными расчетами, когда мы рассматривали перевозку угля, мы сейчас видим, что набор и структура грузов меняются в лучшую сторону", - сказал Белозеров.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с мостовым переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта - 540,3 млрд рублей.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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