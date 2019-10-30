Белозеров заявил, что приватизация РЖД имела бы негативные последствия для компании

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Приватизация "Российских железных дорог" представляется нецелесообразной, она имела бы негативные последствия. Подобное мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"При акционировании, мне кажется, что мы не получим нужного экономического результата, а вот какое-то количество непрогнозируемых проблем сможем получить. И тот формат, который есть на сегодняшний момент, самый эффективный. Если выстроится нормальная система прейскуранта с хорошей прибыльностью, доходностью, тогда, может быть, и можно будет рассматривать алгоритм приватизации", - сказал Белозеров.

Как сообщалось ранее, в план программы приватизации на 2020-2022 годы вошли такие компании как "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания".