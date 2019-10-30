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РЖД выполняют все обязательства по перевозкам угля

Глава холдинга Олег Белозеров отметил, что летом наблюдалось снижение объемов перевозок угля в связи с инфраструктурными ограничениями

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" выполняют все обязательства, которые холдинг имеет перед производителями угля, перевозки осуществляются в полном объеме. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Во-первых, мы не прекращали наших переговоров с угольщиками, и я хочу сделать акцент - все наши обязательства по всем направлениям мы по перевозке выполнили", - сказал он.

Белозеров отметил, что в летний период наблюдалось снижение объемов перевозок, связанное с инфраструктурными ограничениями.

"Мы всех информировали о том, что летом мы будем проводить ремонтную кампанию для того, чтобы осенью наверстать увеличенный объем, и сейчас мы везем ровно в тех объемах, о которых договаривались", - заключил глава РЖД.

Ранее в департаменте угольной промышленности Кузбасса, где добывается большая часть угля в РФ, заявляли о том, что инфраструктурные ограничения, связанные с ремонтными работами, вынуждают снижать добычу.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
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