РЖД выполняют все обязательства по перевозкам угля

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" выполняют все обязательства, которые холдинг имеет перед производителями угля, перевозки осуществляются в полном объеме. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Во-первых, мы не прекращали наших переговоров с угольщиками, и я хочу сделать акцент - все наши обязательства по всем направлениям мы по перевозке выполнили", - сказал он.

Белозеров отметил, что в летний период наблюдалось снижение объемов перевозок, связанное с инфраструктурными ограничениями.

"Мы всех информировали о том, что летом мы будем проводить ремонтную кампанию для того, чтобы осенью наверстать увеличенный объем, и сейчас мы везем ровно в тех объемах, о которых договаривались", - заключил глава РЖД.

Ранее в департаменте угольной промышленности Кузбасса, где добывается большая часть угля в РФ, заявляли о том, что инфраструктурные ограничения, связанные с ремонтными работами, вынуждают снижать добычу.