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Акции "Газпрома" ускорили рост после выдачи разрешения на прокладку "Северного потока - 2"

На пике роста стоимость акций составила 263,84 рубля за бумагу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост на новостях о том, что Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2". На пике роста по состоянию на 15:55 мск стоимость акций "Газпрома" росла на 4,24%, составив 263,84 рубля за бумагу, следует из данных торгов.

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По состоянию на 15:47 мск акции компании прибавляли 3,89%, достигая 262,95 рубля за бумагу,

"Северный поток - 2" практически построен, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

 

Теги
ДанияРоссияМиллер, Алексей Борисович
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Разрешение Дании на прокладку "Северного потока - 2" может быть оспорено
Это может быть сделано в течение следующих четырех недель
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