Акции "Газпрома" ускорили рост после выдачи разрешения на прокладку "Северного потока - 2"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост на новостях о том, что Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2". На пике роста по состоянию на 15:55 мск стоимость акций "Газпрома" росла на 4,24%, составив 263,84 рубля за бумагу, следует из данных торгов.