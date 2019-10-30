Акции "Газпрома" ускорили рост после выдачи разрешения на прокладку "Северного потока - 2"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост на новостях о том, что Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2". На пике роста по состоянию на 15:55 мск стоимость акций "Газпрома" росла на 4,24%, составив 263,84 рубля за бумагу, следует из данных торгов.
На эту тему
Как устроен "Северный поток — 2"
По состоянию на 15:47 мск акции компании прибавляли 3,89%, достигая 262,95 рубля за бумагу,
"Северный поток - 2" практически построен, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.