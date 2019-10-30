Строительство магистрали Москва - Нижний Новгород может начаться в 2020 году

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород может начаться в 2020 году, сообщил журналистам генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров.

"Мы все-таки, я надеюсь, будем двигаться по проекту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород. Проведена часть работ по технико-экономическому обоснованию Санкт-Петербург - Москва в этом году, основные проектные работы и, возможно, строительные работы, какую-то часть будем делать в следующем году <...> на участке Москва - Нижний Новгород", - сказал он.

Белозеров добавил, что такой маршрут для магистрали является оптимальным.

"Мы выходили с предложением по проекту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, где сейчас ходит "Сапсан", и мы видим экономику этого пассажирского движения, это очень удобный, хороший, комфортный маршрут", - отметил глава РЖД.

При этом в компании считают, что стоит параллельно проектировать линию Санкт-Петербург - Москва, пока строится магистраль Москва - Нижний Новгород, для которой уже готова проектная документация.

"ВСМ Москва - Нижний Новгород заложена в магистральный план со звездочкой - после одобрения. Вот это одобрение нам нужно сейчас получить, поскольку проект чуть-чуть трансформировался <…> Деньги были заложены в целом в магистральный план, в частности, было 200 млрд рублей [капитальный грант] из федерального бюджета, и оставшиеся цифры разбивались на средства "Российских железных дорог" и привлеченные средства. Сейчас нужно переформатировать проект, поскольку будет другая финансовая модель", - заключил Белозеров.

Одобрение проекта правительством компания ожидает получить до конца 2019 года. Весь проект по строительству ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планируется завершить в 2026 году.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. РЖД планировали приступить к проектированию осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне вице-премьер РФ Максим Акимов.