ФРГ продолжает настаивать на том, чтобы Украина осталась транзитером газа

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Украина должна сохранить роль транзитера газа и после ввода в строй газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы всегда говорили о том, что в контексте "Северного потока" есть политическая сторона. Транзит газа через Украину должен иметь будущее", - сказал он, комментируя решение Датского энергетического агентства одобрить прокладку газопровода "Северный поток - 2".

По словам Зайберта, Берлин в этом контексте поддерживает Еврокомиссию, которая вместе с Россией и Украиной участвует в трехсторонних переговорах по транзиту газа.

Датское энергетическое агентство выдало в среду компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения строительства - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения.