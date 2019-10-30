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Uniper ожидал, что решение Дании по "Северному потоку - 2" будет положительным

В концерне отметили, что выдача разрешения была ожидаемой

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Германский концерн Uniper, партнер "Газпрома" по проекту "Северный поток -2", приветствует выданное датским регулятором разрешение на строительство газопровода в территориальных водах Дании и отмечает, что такое решение было ожидаемым. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Uniper Оливер Редер.

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"Мы приветствуем решение (Датского энергетического агентства - прим. ТАСС). Мы ожидали одобрения. Оно подтверждает, что важный и правильный проект по обеспечению и диверсификации поставок газа в Европу может быть завершен и введен в эксплуатацию в ближайшем будущем", - сказал представитель Uniper.

Ранее в среду Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG - оператору проекта - разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Nord Stream 2 AG сразу же сообщил, что планирует начать подготовительные работы и трубоукладку газопровода в водах Дании в ближайшие недели.

 

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ГерманияДанияРоссия
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