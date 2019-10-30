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ВЭБ.РФ профинансирует поставки "Аэрофлоту" в лизинг 100 самолетов SSJ

Объем сделки составляет $3,8 млрд

ГОРКИ, 30 октября. /ТАСС/. Госкорпорация развития ВЭБ.РФ профинансирует поставки "Аэрофлоту" в лизинг 100 самолетов SSJ, сообщил журналистам глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.

"По всем вопросам повестки были приняты положительные решения. Самый важный и сложный вопрос был по приобретению 100 самолетов Sukhoi Superjet для передачи в лизинг нашему главному национальному перевозчику - "Аэрофлоту", - сказал он.

Шувалов назвал сделку сложной и требующей капитала для ВЭБ и ликвидности. Объем сделки составляет $3,8 млрд. "Эта сделка длинная, и суда должны поставляться начиная уже с конца 2019 года по 2026 год", - уточнил глава госкорпорации развития.

По его словам, в ходе набсовета были представлены различные варианты финансирования сделки, которые включают определенные гарантии со стороны правительства, либо задействование других механизмов. "Были даны поручения доработать на площадке Министерства финансов, и мы надеемся, что до конца года решение будет принято в окончательном варианте", - добавил Шувалов.

Он подчеркнул, что такая сделка будет полезна как для авиаперевозчика, так и для отечественного авиапрома.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссия
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