Набсовет ВЭБ.РФ принял решение продать "Евродон" с дисконтом

ГОРКИ, 30 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК "Евродон", бывшего крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.

"Мы сегодня также приняли решение по очень сложному проекту - это "Евродон". Были проведены тендерные процедуры, по результатам этих процедур были определены компании, которые желают приобрести этот актив", - сказал Шувалов.

"Решение наблюдательного совета - продать с дисконтом к номинальной цене долга. Так что мы считаем, что хоть с убытком для ВЭБа, но с хорошим финансовым результатом мы реализуем этот актив и выполним свою функцию развития, поскольку этот актив достается стратегическому инвестору", - добавил Шувалов. Он также уточнил, что долг "Евродона" перед ВЭБ составляет более 30 млрд рублей.