Alibaba сократит время доставки в РФ до 10 дней благодаря грузовому рейсу Ханчжоу - Москва

ШАНХАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Компания Alibaba начала отправлять в Россию купленные в интернет-магазине товары с помощью самолетов, чтобы сократить время доставки. Как сообщило агентство "Синьхуа", первый грузовой рейс транспортной компании Cainiao Network, входящей в Alibaba Group, в среду отправился в Москву из Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).

Продолжительность перелета по новому маршруту составляет около 12 часов. Рейсы будут выполняться один раз в день, однако перед так называемым Всемирным днем шоппинга, приходящимся на 11 ноября, их число будет увеличено до двух.

Новый вид транспортировки не повлияет на конечную стоимость товаров для потребителей, но время доставки при этом сократится до 10 дней. Ранее товары доставлялись сухопутным транспортом, что вынуждало людей ждать свои заказы около 50 дней.

Компания Cainiao с 2017 года совместно с "Почтой России" осуществляет логистические услуги для электронных торговых площадок Alibaba Group. Как сообщил в августе генеральный директор AliExpress Ван Минцян, Россия является крупнейшим и одним из наиболее стремительно развивающихся рынков для компании.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.