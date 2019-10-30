Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" к концу 2019 года увеличит долю онлайн-продаж услуг до 37,7%

В 2018 году доля продаж услуг через интернет достигла 195 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - к концу текущего года доведет уровень онлайн-продаж услуг до 37,7% от общего их объема. Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора компании по информационным технологиям Кирилл Богданов, выступая на форуме "Крылья будущего".

"По итогам 2019 года доля онлайн-продаж в общем объеме продаж должна составить 37,7%", - сказал он, отметив, что поступления от продаж в интернете растут серьезными темпами.

Так, если в 2015 году их объем оценивался в 91 млрд рублей, то уже в 2018 году эта цифра достигла 195 млрд рублей. Прежде всего, он связывает это с наличием таких онлайн-сервисов, как возможность предварительного выбора места в салоне, повышении класса обслуживания за деньги или бонусные мили, заказе трансфера в аэропорте назначения, выборе платного меню на борту самолета.

Говоря о предпочтениях пассажиров, заместитель гендиректора компании отметил, что одной из наиболее популярных онлайн-услуг "Аэрофлота" является мобильное приложение перевозчика. "Здесь можно купить медицинскую страховку, билеты на экспресс в аэропорт, есть голосовой поиск авиабилетов, а сам сервис подходит для людей с ограниченными возможностями", - пояснил Богданов. Свои слова он подкрепил данными, согласно которым в 2018 году число установок приложения увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом. Выросла за последние два года и доля онлайн-регистраций на рейсы - с 49,2% до прогнозируемых по итогам года 54,8%.

Напомнив о том, что "Аэрофлот" в течение нескольких лет занимает четвертое место по цифровизации среди мировых лидеров отрасли, Богданов также рассказал о программе оснащения самолетов доступом в интернет. "Сейчас интернетом оснащен весь дальнемагистральный флот компании, а именно 41 самолет А330 и "Боинг-777", доступ к развлекательному контенту также есть на борту 32 самолетов семейства А320", - пояснил замгендиректора компании. В будущем году, по его словам, "Аэрофлот" оснастит интернетом еще 18 самолетов "Боинг-777", также доступом к сети в обязательном порядке оборудуют все поступающие с завода новые самолеты МС-21 и А320 NEO.

Реклама на ТАСС
Разрешение Дании на прокладку "Северного потока - 2" может быть оспорено
Это может быть сделано в течение следующих четырех недель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС