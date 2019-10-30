"Аэрофлот" к концу 2019 года увеличит долю онлайн-продаж услуг до 37,7%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - к концу текущего года доведет уровень онлайн-продаж услуг до 37,7% от общего их объема. Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора компании по информационным технологиям Кирилл Богданов, выступая на форуме "Крылья будущего".

"По итогам 2019 года доля онлайн-продаж в общем объеме продаж должна составить 37,7%", - сказал он, отметив, что поступления от продаж в интернете растут серьезными темпами.

Так, если в 2015 году их объем оценивался в 91 млрд рублей, то уже в 2018 году эта цифра достигла 195 млрд рублей. Прежде всего, он связывает это с наличием таких онлайн-сервисов, как возможность предварительного выбора места в салоне, повышении класса обслуживания за деньги или бонусные мили, заказе трансфера в аэропорте назначения, выборе платного меню на борту самолета.

Говоря о предпочтениях пассажиров, заместитель гендиректора компании отметил, что одной из наиболее популярных онлайн-услуг "Аэрофлота" является мобильное приложение перевозчика. "Здесь можно купить медицинскую страховку, билеты на экспресс в аэропорт, есть голосовой поиск авиабилетов, а сам сервис подходит для людей с ограниченными возможностями", - пояснил Богданов. Свои слова он подкрепил данными, согласно которым в 2018 году число установок приложения увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом. Выросла за последние два года и доля онлайн-регистраций на рейсы - с 49,2% до прогнозируемых по итогам года 54,8%.

Напомнив о том, что "Аэрофлот" в течение нескольких лет занимает четвертое место по цифровизации среди мировых лидеров отрасли, Богданов также рассказал о программе оснащения самолетов доступом в интернет. "Сейчас интернетом оснащен весь дальнемагистральный флот компании, а именно 41 самолет А330 и "Боинг-777", доступ к развлекательному контенту также есть на борту 32 самолетов семейства А320", - пояснил замгендиректора компании. В будущем году, по его словам, "Аэрофлот" оснастит интернетом еще 18 самолетов "Боинг-777", также доступом к сети в обязательном порядке оборудуют все поступающие с завода новые самолеты МС-21 и А320 NEO.