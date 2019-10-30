ФАС усиливает контроль над ценами на рынке гречки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ усиливает контроль над ценами на рынке гречки, однако пока фактов нарушения в этом сегменте не выявлено. Об этом ТАСС сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

"ФАС России поручила территориальным органам усилить контроль над ценовой ситуацией на соответствующих товарных рынках. Решение о проведении проверок будет приниматься в каждом конкретном случае. В случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства, незамедлительно будут применены меры антимонопольного реагирования", - сказала она.

В то же время, Мирочиненко отметила, что в настоящее время жалоб на рост цен на гречневую крупу в ФАС не поступало, фактов нарушения антимонопольного законодательства территориальными антимонопольными органами по результатам проводимого мониторинга цен не выявлено. Она отметила, что, по экспертным оценкам, объема урожая этого года с учетом переходящих запасов гречихи, накопленных в прошлых урожайных годах, достаточно для внутреннего потребления.

О производстве гречки

Основной производитель гречихи в России - Алтайский край. По данным Минсельхоза Алтайского края, в 2019 г., по предварительным данным, объем ее производства составил 390 тыс. тонн (уровень 2013-2015 годов), что на 166 тыс. тонн ниже уровня 2018 года и в два раза ниже уровня 2017 года, напомнила она.

Мирочиненко отметила, что высокие урожаи 2017 и 2018 годов привели к излишкам гречихи, что способствовало снижению цен. Таким образом, цены прошлого года, при избытке предложения на рынке, были минимальными.

Объем производства гречихи в Алтайском крае в 2019 г. составляет половину от общероссийского производства, что соответствует средним объемам производства за последние шесть лет.

"По данным Алтайкрайстата, закупочная цена гречихи в Алтайском крае в текущем году колеблется от 10,4 тыс. рублей за тонну до 13,3 тыс. рублей за тонну, что в 1,5-2 раза выше уровня 2018 года, при этом близка к среднемноголетнему уровню цены на гречиху в Алтайском крае", - заключила представитель ФАС.

Участники рынка

Ранее участники рынка стали сообщать о том, что поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен. Эту информацию ТАСС подтвердили АКОРТ и участники рынка. Представители X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Ленты" и "Ашана" сообщили о переговорах с поставщиками - речь идет о подорожании на 20-30%.

Как пояснили ТАСС в Руспродсоюзе, рост оптовых цен вызван сокращением посевных площадей из-за перепроизводства прошлых лет и, как следствие, снижением объема производства в этом сезоне.