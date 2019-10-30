В Татарстане появились две новые промышленные площадки на 140 рабочих мест

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана аккредитовали две новые промплощадки в Агрызском и Мензелинском районах республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минэкономики региона.

"По итогам заседания принято решение об аккредитации шести промышленных площадок. Четыре ранее действовавшие были переаккредитованы. Еще две получили статус аккредитованных площадок впервые. На территории двух этих площадок создано более 140 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Промплощадка "Деревня Добролюбово" создана на территории бывшего молочного комбината в Агрызском муниципальном районе. Она специализируется на выпуске сельхозпродукции и товаров народного потребления. Здесь расположились два резидента: компания по производству молочных продуктов ООО "Элис" и производитель комбикормов и кормовых добавок ООО "Добролюбово".

Промплощадка в Мензелинском районе будет специализироваться на производстве мебели. Здесь разместились три резидента, изготавливающие детскую мебель.

По словам министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева, резиденты получат различные меры поддержки. Одной из таких мер могут быть субсидии до 10 млн рублей для уплаты процентов по кредитам, привлеченным на строительство или реконструкцию инженерных коммуникаций, на приобретение нового оборудования. В некоторых районах может быть снижен или упразднен налог на землю.

Сегодня, с учетом промзон, в Татарстане функционируют 93 аккредитованных объекта инфраструктуры: 17 промпарков и 76 площадок. Их резидентами создано более 27 тыс. рабочих мест.