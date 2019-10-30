"Аэрофлот" может приобрести доступ к биометрическим данным клиентов Сбербанка

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" заинтересован в приобретении у Сбербанка доступа к биометрическим данным клиентов, чтобы использовать их при регистрации пассажиров в аэропорту. Об этом сообщил в рамках форума "Крылья будущего" заместитель гендиректора "Аэрофлота" по IT Кирилл Богданов. Также, по его словам, переговоры об использовании биометрических данных ведутся с "Ростелекомом".

"Есть две тенденции, первая - это биометрию собирать в банке, в данном случае самый большой сборщик биометрии - это Сбербанк, мы с ним ведем переговоры, заинтересованы в продаже доступа к тем биометрических данным, которые они собрали со своих клиентов", - отметил Богданов, говоря о том, какая компания может стать оператором информационной системы персональных данных для запуска прохода служб контроля в аэропорту по биометрическим данным.

"А второе - это государство в лице "Ростелекома". На мой взгляд, правильнее иметь взаимоотношения с государством", - сказал Богданов.

По его словам, с Шереметьево обсуждался вопрос об использовании биометрических данных, которые собирает "Ростелеком".

По мнению Богданова, авиакомпания может платно предоставлять услугу пассажирам по прохождению аэропортовых формальностей с помощью биометрии. "Я считаю, что можно за эту услугу брать деньги", - сказал он.