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"Аэрофлот" может сделать интернет на борту бесплатным

Авиакомпания с 2020 года начнет использовать самолеты А320neo, оснащенные доступом в интернет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает возможность сделать доступ к Wi-Fi на своих рейсах бесплатным. Это возможно при наличии рекламодателей, сообщил в рамках форума "Крылья будущего" замгендиректора "Аэрофлота" по IT Кирилл Богданов.

"Мы рассматривали вопрос бесплатного интернета на борту не только [для использования] мессенджеров за счет рекламодателей. Ведем переговоры, думаю, что это возможно", - сказал Богданов.

Авиакомпания "Аэрофлот" с 2020 года начнет использовать новые самолеты А320neo, оснащенные доступом в интернет. Также интернет будет доступен на всех российских МС-21. Кроме того, в следующем году "Аэрофлот" начнет переоснащать 18 самолетов Boeing 777, в том числе оборудовать их доступом в интернет.

Всего в 2020-2021 годах 81 самолет семейства Airbus A320 планируется оборудовать системой доступа в интернет. "Услуга предоставления доступа в интернет на бортах воздушных судов имеет большой потенциал к развитию и позволит "Аэрофлоту" увеличить долю дополнительных доходов", - говорится в презентации авиаперевозчика.

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