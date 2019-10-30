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В Карачаево-Черкесии более 150 начинающих фермеров получили субсидии на развитие бизнеса

Среди направлений - садоводство, овцеводство, разведение крупного рогатого скота для реализации мясной и молочной продукции

ЧЕРКЕССК, 30 октября. /ТАСС/. Начинающие фермеры Карачаево-Черкесии стали участниками конкурса "Агростартап", который проводился в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Более 150 победителей конкурса получили гранты на развитие овцеводства, садоводства, молочной и мясной продукции, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"153 начинающих фермера Карачаево-Черкесии получили гранты конкурса "Агростартап". Конкурсный отбор проводился в рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что конкурс проводится для развития отраслей сельского хозяйства в регионе и вовлечения в бизнес молодых предпринимателей. Среди направлений работы: садоводство, выращивание овощей, овцеводство, разведение крупного рогатого скота для реализации мясной и молочной продукции. Приоритетным направлением выбрано овцеводство. Заявки участников оценивались комиссией по балльной системе.

В рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в субъекты малого и среднего предпринимательства в текущем году планируется вовлечь 211 человек, в том числе в рамках проекта "Агростартап" в 2019 году планируется открыть 153 крестьянско-фермерских хозяйства. К концу 2024 года число вовлеченных по нацпроекту аграриев должно составить более 2,1 тыс. человек.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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