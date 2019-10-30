Кабмин одобрил законопроект о преференциях самозанятых при участии в закупках госкомпаний

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о преференциях самозанятых граждан при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций. Предполагается, что норма будет действовать только во время эксперимента по введению налога на профессиональный доход - до 2028 года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Правительство РФ на заседании в среду одобрило поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), согласно которым самозанятые граждане будут приравнены к субъектами малого и среднего предпринимательства при закупках госкомпаний. Законопроект способствует достижению целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - отмечается в сообщении.

Сейчас самозанятые могут принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях. В случае принятия законопроекта им будут предоставлены преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса - обязательная минимальная квота закупок у малого бизнеса, процедуры закупок проводятся в электронной форме на ограниченном числе электронных площадок, функционирующих по унифицированным правилам, предельный срок оплаты по исполненным договорам.

"Законопроект направлен на улучшение условий деятельности самозанятых граждан путем упрощения их доступа к проводимым закупкам. При этом заказчики могут учитывать закупки, осуществленные у самозанятых граждан, в минимальной квоте закупок у малого бизнеса", - отметила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова.

Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно - на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2028 года.