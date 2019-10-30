Госдеп считает важнейшей задачей препятствование строительству "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Препятствование строительству газопровода "Северный поток - 2" является первостепенной задачей Соединенных Штатов. Об этом заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность американского посла в России Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Нашей первостепенной задачей является противодействие "Северному потоку - 2". Это [строительство] представляет собой формирование [Россией] зависимости для осуществления контроля. Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит [России] огромный рычаг [давления]", - считает Салливан, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

Он подчеркнул, что Вашингтон в связи с этим хочет помочь Киеву, в том числе путем возможной "остановки [строительства] "Северного потока - 2", чтобы газ продолжил поступать [в Европу] через Украину".

Салливан признал, что введение вашингтонской администрацией односторонних санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" уже не остановит его строительство.

"Меня беспокоит, что мы уже, вероятно, дошли до того этапа, когда у России есть ресурсы и возможности завершить строительство трубопровода, несмотря на наши действия. В данном случае введение санкций не остановит трубопровод", - сказал Салливан, добавив, что американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.