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Госдеп считает важнейшей задачей препятствование строительству "Северного потока - 2"

Строительство газопровода представляет собой формирование Россией зависимости для осуществления контроля, считает кандидат на должность американского посла в Москве Джон Салливан
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Препятствование строительству газопровода "Северный поток - 2" является первостепенной задачей Соединенных Штатов. Об этом заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность американского посла в России Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

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"Нашей первостепенной задачей является противодействие "Северному потоку - 2". Это [строительство] представляет собой формирование [Россией] зависимости для осуществления контроля. Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит [России] огромный рычаг [давления]", - считает Салливан, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

Он подчеркнул, что Вашингтон в связи с этим хочет помочь Киеву, в том числе путем возможной "остановки [строительства] "Северного потока - 2", чтобы газ продолжил поступать [в Европу] через Украину".

Салливан признал, что введение вашингтонской администрацией односторонних санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" уже не остановит его строительство.

"Меня беспокоит, что мы уже, вероятно, дошли до того этапа, когда у России есть ресурсы и возможности завершить строительство трубопровода, несмотря на наши действия. В данном случае введение санкций не остановит трубопровод", - сказал Салливан, добавив, что американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.

 

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдСалливан, Джон
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