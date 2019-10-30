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Медведчук назвал открытие рынка земли на Украине преступлением против ее народа

По мнению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", эта инициатива должна быть подтверждена на всеукраинском референдуме

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Согласие населения Украины на создание свободного рынка земли должно быть получено на всенародном референдуме, в противном случае отмена моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения станет преступлением против граждан страны. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук .

"Мы считаем, что рынок земли может иметь место только в том случае, если будет подтверждение на всеукраинском референдуме. Мы уверены в том, что законы об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения, о продаже этих земель могут рассматриваться только тогда, когда будет принято решение на всеукраинском референдуме, которое подтвердит такую волю украинского народа. В противном случае это преступление против большинства граждан Украины", - сказал Медведчук в среду журналистам в кулуарах Верховной рады.

Ранее Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу. 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало для обсуждения проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Законопроект предусматривает запрет иностранцам покупать землю до 2024 года, однако исключение сделали для компаний, которые уже сейчас арендуют землю и работают на Украине. Так, они смогут покупать землю с 1 октября следующего года на равных с украинскими компаниями. Вместе с тем законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, иностранные государства, которые подпадают под действие закона о санкциях.

По данным последнего соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", 53% граждан Украины против отмены моратория на продажу земли.

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