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Минфин предложил ограничить расходы на покупку гаджетов для чиновников

Согласно проекту постановления правительства, смартфоны руководителей центрального аппарата федеральных органов власти должны стоить не более 15 тыс. рублей, планшет - не более 60 тыс. рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минфин предложил ввести предельный размер сумм, которые можно будет потратить на покупку смартфонов, планшетов и ноутбуков для служащих государственных органов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"С учетом изложенного, проектом постановления предлагается, установить для федеральных государственных органов нормативы количества и цены планшетных компьютеров и ноутбуков, нормативы количества SIM-карт в средствах подвижной связи, планшетных компьютерах и ноутбуках, нормативы цены услуг подвижной связи для планшетных компьютеров и ноутбуков по категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы, нормативы цены автоматизированных рабочих станций", - говорится в проекте.

Согласно документу, смартфоны руководителей центрального аппарата федеральных органов власти должны стоить не более 15 тыс. рублей за единицу, планшет - не более 60 тыс. рублей, а ноутбук - не дороже 100 тыс. рублей. При этом на услуги связи предлагается выделять не более 4 тыс. в месяц.

Отмечается, что чиновникам, занимающим должности советников или помощников глав центрального аппарата, а также руководителей территориальных органов государственной власти на покупку стоимость смартфонов могут ограничить суммой в 10 тыс. рублей, планшетов - в 50 тыс. рублей, а ноутбуков - в 80 тыс. рублей. Расходы на связь для данных категорий госслужащих предлагается ограничить 2 тыс. рублей в месяц.

Согласно проекту, менять смартфоны можно будет один раз в пять лет, а планшеты и ноутбуки - раз в три года.

В проекте указано, что предлагаемые изменения позволят устранить имеющуюся дифференциацию нормативов обеспеченности федеральных государственных органов в части средств связи, планшетных компьютеров, ноутбуков и услуг подвижной связи.

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