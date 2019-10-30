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Международные инвесторы приступили к проектированию метанолового завода в Волгограде

Общий объем инвестиций в проект составит более $800 млн

ВОЛГОГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Представители российского, датского и японского бизнеса приступили к проектированию в Волгограде метанолового завода. Его построят на площадке бывшего "Химпрома", сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В сентябре прошлого года пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщала, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке РФПИ, японский конгломерат Marubeni Corporation и российская инфраструктурная корпорация АЕОН подписали соглашение о согласовании условий по финансированию работ по созданию химического кластера в Волгограде. Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Международная команда приступила к проектированию современного завода по производству метанола, который построят на площадке бывшего "Химпрома". Сегодня специалисты компаний "Джи Ти Эм 1", Haldor Topsoe и Mitsubishi Heavy Industries Engineering провели в Волгограде первое установочное совещание", - сказано в сообщении.

По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в ходе встречи российские, японские и датские специалисты согласовали исходные данные на проектирование и основные этапы реализации проекта, уточнили технические решения. В настоящее время на площадке бывшего "Химпрома" продолжается демонтаж непригодных для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, расчищается территория, выполнено 20% от общего объема требуемых работ.

"Продолжается проработка вариантов оказания господдержки инвесторам, участвующим в реализации значимого для региона и всей страны проекта по производству метанола, а также других проектов на площадке "Химпрома", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора - председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области Романа Бекова.

Совокупный объем инвестиций в проект составит более $800 млн. Строительство начнется в 2020 году, окончание планируется в конце 2022 года, предполагаемая мощность химического предприятия - более 1 млн т метанола в год. Планируется, что вся продукция завода будет поставляться на экспорт. Председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко отмечал ранее, что строительство метанолового завода станет первым шагом в создании химического кластера в Волгограде.

Волгоградский "Химпром"

Волгоградский завод "Химпром", на базе которого планируется создать новое предприятие, производил неорганические и органические соединения технического назначения, полимеры, растворители, дезинфицирующие и моющие средства, другую химическую продукцию. В сентябре 2014 года работа завода "Химпром" была полностью остановлена из-за многомиллиардных долгов. На выполнение всех социальных обязательств сокращенным из-за ликвидации предприятия 4,5 тыс. работников "Химпрома" было выплачено более 400 млн рублей.

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