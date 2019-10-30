Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Товарооборот Нижегородской области со странами АТР вырос на треть за 8 месяцев 2019 года

По словам главы региона, объем экспорта составил $3 млрд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Товарооборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 32% за первые 8 месяцев 2019 года. Объем экспорта составил $3 млрд, сообщил журналистам в среду глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Регион активизировал поставки электрических устройств и аппаратуры в Китай, высокотехнологического электрического и механического оборудования для строительства АЭС в Индию, увеличил продажи электрического оборудования и топлива в Республику Корея, а также масел и жиров в Малайзию", - сказал Никитин.

На страны АТР приходит почти пятая часть всего внешнеторгового оборота региона. Основными партнерами Нижегородской области являются Китай, Республика Корея и Япония. В настоящее время слабее всего развиты связи региона с Вьетнамом, Таиландом, Малайзией, Индонезией, Сингапуром и Филиппинами. Однако в ближайшее время начнется реализация проектов нижегородского бизнеса в Юго-Восточной Азии.

Ранее глава региона сообщал, что внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам 2018 года вырос более чем на 56%, до $1,4 млрд

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в 2019 году по решению Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" заинтересован в использовании российскими аэропортами биометрических данных
По словам замгендиректора авиакомпании Кирилла Богданова, компания рекомендует российским аэропортам обращаться за получением биометрии к Сбербанку или "Ростелекому"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС