Товарооборот Нижегородской области со странами АТР вырос на треть за 8 месяцев 2019 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Товарооборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 32% за первые 8 месяцев 2019 года. Объем экспорта составил $3 млрд, сообщил журналистам в среду глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Регион активизировал поставки электрических устройств и аппаратуры в Китай, высокотехнологического электрического и механического оборудования для строительства АЭС в Индию, увеличил продажи электрического оборудования и топлива в Республику Корея, а также масел и жиров в Малайзию", - сказал Никитин.

На страны АТР приходит почти пятая часть всего внешнеторгового оборота региона. Основными партнерами Нижегородской области являются Китай, Республика Корея и Япония. В настоящее время слабее всего развиты связи региона с Вьетнамом, Таиландом, Малайзией, Индонезией, Сингапуром и Филиппинами. Однако в ближайшее время начнется реализация проектов нижегородского бизнеса в Юго-Восточной Азии.

Ранее глава региона сообщал, что внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам 2018 года вырос более чем на 56%, до $1,4 млрд

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в 2019 году по решению Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.