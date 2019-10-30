В Гарварде смоделировали оптимальную геолокацию ветряных и солнечных электростанций США

ТАСС, 30 октября. Группа исследователей из Гарвардского университета представила аналитическую модель для оценки оптимального местоположения и экономической эффективности ветряных и солнечных электростанций, сообщило издание Science Daily.

Для проведения исследований была разработана модель, охватывающая данные по выработке возобновляемой энергии в десяти регионах США с учетом воздействия и масштабов вредных выбросов. По итогам анализа данных ученые смогли оценить долларовую стоимость негативных последствий изменения климата и рассчитать выгоды от использования энергии из альтернативных источников.

Согласно результатам исследования, для получения наибольших выгод и достижения высокого уровня эффективности работы электростанций, ветряные турбины следует устанавливать в северной части Среднего Запада США (штаты Висконсин, Мичиган, Северная и Южная Дакота, Айова), а солнечные электростанции - в районе Великих озер и Северной Атлантики.

Проект получил финансирование фонда Гарвардского университета, созданного для поддержки исследований в сфере климатических изменений, а также позволил продемонстрировать, что выгоды для здоровья людей и состояния окружающей среды превышают финансовые затраты на установку ветряных и солнечных электростанций.