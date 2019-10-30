Два года спустя. Дания одобрила строительство "Северного потока - 2"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Дания, последней их всех стран, спустя 2,5 года выдала в среду окончательное разрешение Nord Stream 2 AG на строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток - 2", наконец развеяв сомнения относительно будущего этого проекта.

Оператор газопровода сразу же заявил, что планирует начать подготовительные работы и трубоукладку в водах Дании в ближайшие недели. А с учетом того, что датские власти одобрили кратчайший из двух предложенных Nord Stream 2 маршрутов - к юго-востоку от острова Борнхольм, окончание стройки, как и планировалось, ожидается к концу года.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

В то же время оператор успевает выполнить задачу в срок, но без запаса по времени. Как пояснил ТАСС представитель Датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен, положительное решение по юго-восточному маршруту не окончательно и может быть оспорено в течение следующих четырех недель. Это означает, что компания Nord Stream 2 не сможет начать укладку труб немедленно.

"Я думаю, что со сроками строительства "Северного потока - 2" особо проблем не будет. Мы уже были готовы к более худшему варианту. Построим мы его точно до 31 декабря или до 10 января, эти сроки уже не принципиальны. Одновременно с этим должна быть достроена первая линия Eugal на 31 млрд кубометров в год, вторая ветка - через год. То есть полная загрузка "Северного потока - 2" вряд ли возможна в этом году. В конце года газопровод заработает, возможно, на половину, если не будет ограничений по Eugal по газовой директиве", - сказал ТАСС аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Кроме того, решение Дании должно укрепить позиции России в переговорном процессе с Украиной относительно транзита газа в Европу, так как контракт на прокачку российского "голубого топлива" по территории Украины заканчивается в 2019 году.

"С точки зрения переговорной позиции на трехсторонке - то решение Дании ее усилит, так как "Газпром" теперь не так жестко зажат по объемам. С другой стороны - даже с полной мощностью загрузки "Северного потока - 2" "Газпром" не сможет отказаться от транзита газа. Позицию ["Газпрома"] решение Дании усилит, но не настолько, чтобы диктовать условия на трехсторонних консультациях", - добавил эксперт.

Ожидаемый праздник

Для многих участников газового рынка решение датского регулятора не стало сюрпризом. Так, пресс-секретарь Uniper - одного из партнеров "Газпрома" по проекту - Оливер Редер сообщил ТАСС: "Мы приветствуем решение. Мы ожидали одобрения. Оно подтверждает, что важный и правильный проект по обеспечению и диверсификации поставок газа в Европу может быть завершен и введен в эксплуатацию в ближайшем будущем". Глава другого участника проекта - австрийской OMV AG Райнер Зеле также выразил свою радость от решения датских властей.

Биржевой рынок положительно отреагировал на новости из Дании. Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост - на 3,36%, до 8,5 руб. на закрытие торгов.

В то же время европейские политики были более сдержаны. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Украина должна сохранить роль транзитера газа и после ввода в строй газопровода "Северный поток - 2". Еврокомиссия при этом воздержалась от комментариев, но подтвердила, что обновленная Газовая директива ЕС будет распространяться на этот строящийся газопровод.

Аргумент в споре с Украиной

Что же касается возможного влияния выданного Данией разрешения на ход газовых переговоров между Россией и Украиной, многие опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что это даст российской стороне больше маневренности, но не развяжет руки полностью.

"Его ("Северный поток - 2" - прим. ТАСС) точно достроят в ближайшие месяцы. И это важно, так как сила противодействия была настолько сильна, что поставила под вопрос чистоту датской юридической традиции. С учетом необходимости, кроме строительства линейной части, провести испытания, пройти юридические процедуры по вводу в эксплуатацию, начало поставок к середине следующего года будет хорошим результатом. Конечно, по идее это должно сделать украинскую переговорную позицию более конструктивной. С другой стороны, я считаю, что Украина не вполне самостоятельна в этих вопросах, и силы, которые заинтересованы в срыве транзита, никуда не делись. Поэтому риски для транзита остаются достаточно серьезные", - сказал замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.