Кировский регоператор по обращению с ТКО "Куприт" перейдет в собственность региона

КИРОВ, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Кировской городской думы в среду одобрили передачу акционерного общества "Куприт", регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), из муниципальной собственности в областную. Об этом сообщается на сайте городской думы.

"Депутаты одобрили безвозмездную передачу акций АО "Куприт" из собственности муниципалитета в собственность Кировской области. Это обусловлено реализацией полномочий региона, предусмотренных федеральным законодательством, по решению вопросов обращения с ТКО и государственному надзору за данным видом деятельности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте по итогам заседания городской думы.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, в собственность региона передадут 64,4% акций предприятия. "Принятие пакета акций АО "Куприт" в областную собственность позволит обеспечить реализацию национальных проектов, а кроме того будет способствовать надлежащей реализации проводимой реформы и решению стратегической задачи экологического развития региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Региональный оператор по обращению с ТКО АО "Куприт" занимается сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в 45 муниципальных образованиях Кировской области с 1 января 2019 года.