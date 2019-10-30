Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кировский регоператор по обращению с ТКО "Куприт" перейдет в собственность региона

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в собственность региона передадут 64,4% акций предприятия

КИРОВ, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Кировской городской думы в среду одобрили передачу акционерного общества "Куприт", регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), из муниципальной собственности в областную. Об этом сообщается на сайте городской думы.

"Депутаты одобрили безвозмездную передачу акций АО "Куприт" из собственности муниципалитета в собственность Кировской области. Это обусловлено реализацией полномочий региона, предусмотренных федеральным законодательством, по решению вопросов обращения с ТКО и государственному надзору за данным видом деятельности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте по итогам заседания городской думы.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, в собственность региона передадут 64,4% акций предприятия. "Принятие пакета акций АО "Куприт" в областную собственность позволит обеспечить реализацию национальных проектов, а кроме того будет способствовать надлежащей реализации проводимой реформы и решению стратегической задачи экологического развития региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Региональный оператор по обращению с ТКО АО "Куприт" занимается сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в 45 муниципальных образованиях Кировской области с 1 января 2019 года.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" заинтересован в использовании российскими аэропортами биометрических данных
По словам замгендиректора авиакомпании Кирилла Богданова, компания рекомендует российским аэропортам обращаться за получением биометрии к Сбербанку или "Ростелекому"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС