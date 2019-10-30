Аналитики позитивно оценили для Mail.ru Group возможную покупку Сбербанком доли в холдинге

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Возможная покупка Сбербанком миноритарной доли в "МФ Технологии" (компании принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group) имеет много положительных моментов для интернет-холдинга и в будущем поможет укрепить партнерские отношения с банком. Об этом говорится в отчетах аналитиков ряда банков и инвестиционных компаний.

Как отмечают в своем обзоре аналитики инвестиционного банка "ВТБ Капитал" Михаил Шлемов и Светлана Асланова, последние события на рынке все больше указывают на то, что Mail.ru Group становится для Сбербанка предпочтительным партнером. В связи с этим, вероятно, в случае совершения сделки Сбербанк начнет участвовать в работе интернет-холдинга активнее, чем Газпромбанк, считают эксперты.

По мнению аналитиков Альфа-банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой, укрепление связи между компаниями на уровне собственности в долгосрочной перспективе "может позволить Mail.ru Group в качестве стратегического партнера закрепить за собой самого крупного и амбициозного инвестора в цифровую экономику России среди компаний не из интернет-сегмента и обеспечит доступ к финансированию новых проектов на стадии инвестирования".

О том, что сделка потенциально приведет к повышению сотрудничества между Сбербанком и Mail.ru Group, говорит аналитик UBS по потребительскому сектору Ульяна Ленвальская. "Поскольку стратегия Сбербанка основана на цифровизации, мы считаем, что он может стать ценным стратегическим акционером для Mail.ru Group. В будущем сделка позволит расширить масштабы операционного сотрудничества между Mail.ru Group и Сбербанком", - поясняет она.

С этим согласны и аналитики Sova Capital Михаил Терентьев и Оксана Мустяца, по оценкам которых возможная покупка Сбербанком доли в Mail.ru Group также позитивно отразится на холдинге, поскольку увеличит шансы на расширение партнерства между компаниями. В частности, это положительно скажется на сотрудничестве компаний вокруг совместного O2O-предприятия, которое они планируют создать в будущем, уверены эксперты.

Вместе с тем аналитики из UBS и Sova Capital сходятся во мнении, что эта сделка несет несколько негативные последствия для другого игрока на рынке - "Яндекса". Так, в случае покупки пакета акций Сбербанком и дальнейшим расширением его сотрудничества с Mail.ru Group "Яндекс" может столкнуться с растущим конкурентным давлением со стороны этих компаний не только на рынке транспорта, но и за пределами этого сегмента, отмечают в Sova Capital.

Сотрудничество Сбербанка и Mail.ru Group

Ранее Сбербанк подписал с Газпромбанком необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в компании "МФ Технологии" (МФТ), которой принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group. Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов. В банке подчеркнули, что разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, а также видят существенный потенциал в создаваемой совместно с интернет-холдингом платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений.

В июле Сбербанк и Mail.ru Group сообщили о планах создать совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил". Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях. Совокупные инвестиции в совместное предприятие составят до 64 млрд рублей.