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ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Базовая процентная ставка снизилась на 25 б. п., до 1,5-1,75%
Здание ФРС США EPA/SHAWN THEW
Описание
Здание ФРС США
© EPA/SHAWN THEW

ТАСС, 30 октября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила в среду базовую процентную ставку на 25 б. п., до 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком.

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Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления комитет постановил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 1,5 до 1,75%", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Также отмечается, что в дальнейшем FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке) будет оценивать действующую и ожидаемую экономическую ситуацию, а также уровень занятости и инфляции, близкой к целевым 2%, при определении сроков и размера будущих корректировок диапазона ставки по федеральным фондам. Оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях.

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле. При этом летнее снижение было первым с 2008 года. В пользу снижения проголосовали восемь из десяти членов комитета. Следующее заседание ФРС США состоится 10-11 декабря, по его итогам будет представлен прогноз по макроэкономический прогноз.

Теги
США
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ФРС пока не рассматривает возможность повышения ставки
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