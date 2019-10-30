Товарооборот России и Венгрии вырос до $7 млрд

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Объем взаимной торговли РФ и Венгрии вырос до $7 млрд, но страны стремятся его диверсифицировать. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на пресс-конференции.

"В прошлом году мы зафиксировали значительный прирост товарооборота, почти на 30%. Это, по нашей статистике, около $7 млрд", - сообщил Путин. Он отметил, что вопросы дальнейшей активизации международной торговли находятся в поле зрения межведомственной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По информации главы государства, на последнем заседании, которое прошло в Москве две недели назад, предметно обсуждались возможности для наращивания двусторонних товарных потоков.

Путин сделал акцент на том, что страны стремятся к тому, чтобы диверсифицировать отношения и не замыкаться на одной лишь энергетике. "В целом, на мой взгляд, справляемся с этой задачей, хотя, конечно, энергетика на первом месте", - подчеркнул он. "Подписанный только что солидный пакет документов, корпоративных соглашений, несомненно будет способствовать дальнейшему углублению связей России и Венгрии", - считает Путин.

Российский лидер поблагодарил Орбана за приглашение посетить Будапешт. "У нас, действительно, в течение нескольких лет сложился механизм взаимодействия на высшем уровне и, судя по всему, он работает успешно, имею ввиду прогресс в наших торгово-экономических связях", - сказал президент, отметив, что в ходе переговоров удалось подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений и подвести итоги реализации прежних договоренностей. Путин добавил, что итогом переговоров стали новые конкретные планы на перспективу.

Он отметил, что при обсуждении совместных проектов в сфере промышленной кооперации речь шла о производстве и реконструкции судов для речного флота Венгрии, российские компании предложили сотрудничество в модернизации подвижного состава метро Будапешта.

Говоря о взаимодействии в социальной сфере, Путин назвал "важным шагом" подписанный договор о социальном обеспечении. "В соответствии с его положениями, при начислении пенсий гражданам России и Венгрии будет учитываться весь стаж за период трудовой деятельности на территории двух наших государств", - уточнил он.