Салливан: введение санкций против "Северного потока - 2" не остановит его строительство

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Введение вашингтонской администрацией односторонних санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" уже не остановит его строительство. Это признал в среду выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность американского посла в России Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Меня беспокоит, что мы уже, вероятно, дошли до того этапа, когда у России есть ресурсы и возможности завершить строительство трубопровода, несмотря на наши действия. В данном случае введение санкций не остановит трубопровод", - сказал Салливан, добавив, что американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.

Дипломат, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря США, предположил, что речь, вероятно, может идти и о "значительных убытках".

Остановить строительство

Он заявил, что препятствование строительству газопровода "Северный поток - 2" является первостепенной задачей Соединенных Штатов. "Нашей первостепенной задачей является противодействие "Северному потоку - 2" <...> Это [строительство] представляет собой формирование [Россией] зависимости для осуществления контроля <...> Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит [России] огромный рычаг [давления]", - считает Салливан. Он говорил о повышении зависимости Украины от России и ущербе для украинской стороны в связи со строительством "Северного потока - 2".

Кандидат на пост посла в Москве подчеркнул, что Вашингтон в связи с этим хочет помочь Киеву, в том числе путем возможной "остановки [строительства] "Северного потока - 2", чтобы газ продолжил поступать [в Европу] через Украину". По версии Салливана, Украина понесет "многомиллиардные убытки" в связи со строительством трубопровода. Он подчеркнул, что США будут помогать украинским властям "повышать эффективность использования энергоносителей".

Первый замгоссекретаря указал на усилия США убедить Германию отказаться от данного энергетического проекта. "На данный момент нам так и не удалось их переубедить", - признал Салливан.

В среду Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку трубопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.