ФРС пока не рассматривает возможность повышения ставки

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, в данный момент не рассматривает возможность повышения базовой процентной ставки. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

"Сейчас мы не думаем о повышении ставки. В будущем будет подходящий момент. Сейчас мы думаем о том, чтобы наша нынешняя политика была надлежащей", - отметил он.

Как напомнил Пауэлл, изменения ставки зависят от экономических условий и прогнозов. "Причина, по которой мы повышали процентную ставку, заключалась, как правило, в том, что, по нашей оценке, инфляция могла повыситься, либо же была опасность ее значительного изменения. Сейчас мы такого не наблюдаем, - подчеркнул глава финрегулятора. - Инфляция в первом квартале текущего года опустилась".

По словам Пауэлла, решение ФРС США снизить процентную ставку является страховкой от текущих экономических рисков.

"Мы решили в третий раз в этом году понизить процентную ставку. Мы предприняли этот шаг, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений, а также предоставить своего рода страховку от текущих рисков", - подчеркнул он.

По словам главы финрегулятора, "денежно-кредитная политика [США] находится в хорошем положении".