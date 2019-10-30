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Додон подтвердил снижение "Газпромом" цены на газ для Молдавии с октября

Речь идет о скидке в размере $10-15 за 1 тыс. куб. м

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Скидка на газ в размере $10-15 за 1 тыс. куб. м, о которой президент Молдавии Игорь Додон договаривался с президентом РФ Владимиром Путиным, вступила в силу. Об этом глава республики заявил в среду в интервью телеканалу Moldova 1.

"Молдавия действительно с 1 октября получает от "Газпрома" газ дешевле. С 1 января скидка может вырасти до $40-50", - сказал Додон. В первом квартале этого года республика импортировала голубое топливо из РФ по $235 за 1 тыс. куб. м.

Ранее Додон после состоявшейся 7 сентября в Москве встречи с Путиным сообщил о достигнутых договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ, отметив, что это произойдет уже с 1 октября. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Додона, сказал, что ряд окончательных моментов относительно цены на газ будет согласован по линии экспертов.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявил, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМолдавияДодон, Игорь
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