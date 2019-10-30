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Brexit

Глава ФРС считает, что риск Brexit без сделки с ЕС существенно понизился

Джером Пауэлл не пояснил свои предположения

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Риск выхода Великобритании (Brexit) из состава Евросоюза без достижения соглашения с сообществом существенно понизился. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

"Я бы сказал, что, как представляется, риск Brexit без сделки, похоже, существенно снизился. Думаю, в любом случае остается достаточно много рисков, но я должен сказать, что риски, похоже, ослабли", - подчеркнул он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону эту отсрочку - уже третью по счету.

Теги
СШАВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаПауэлл, Джером
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