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Путин: власти РФ продолжат настойчиво работать над улучшением бизнес-климата в стране

По словам российского президента, улучшение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка Doing Business - "это не предел"

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Улучшение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка Doing Business является лишь промежуточным результатом, власти продолжат настойчивую работу по совершенствованию бизнес-климата в стране. Это подчеркнул президент России Владимир Путин в среду во время посещения в Будапеште штаб-квартиры Международной федерации дзюдо (МФД).

Российский лидер в неформальной обстановке за чаепитием побеседовал с президентом МФД Мариусом Визером и почетным вице-президентом этой федерации, главой венгерского банка "ОТП" Шандором Чани. Последний в ходе беседы, в частности, поздравил Путина с успешной организацией в России чемпионата мира по футболу 2018 года. "Это был, пожалуй, лучший чемпионат на моей памяти", - сказал он.

Чани также заметил, что "ОТП" является инвестором в российскую экономику, и он может свидетельствовать об "очень высоком качестве делового климата [в РФ] и беспроблемном взаимодействии банка со всеми структурами, включая контрольные". "Правда, отчасти, это связано еще и с тем, что мы соблюдаем все правила и законы", - с улыбкой добавил бизнесмен.

Путин поблагодарил своего собеседника за эту оценку. "Мы работаем в этом направлении настойчиво и в последнее время сделали еще несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, мы поднялись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше по всем направлениям", - подчеркнул глава российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрия
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