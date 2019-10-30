Facebook отчиталась о росте выручки и прибыли в третьем квартале

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Выручка Facebook в третьем квартале текущего года составила $17,652 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с $13,7 млрд за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть.

Согласно отчету, чистая прибыль компании в третьем квартале немного превысила $6 млрд. Данный показатель вырос на 19% по сравнению с $5,137 млрд в третьем квартале прошлого года. Доходы от рекламы в эти же сроки возросли на 28%, с $13,539 млрд до $17,383 млрд.

Число людей, которые регулярно заходят в Facebook, за три месяца, завершившиеся 30 сентября, увеличилось на 8% по сравнению с третьим кварталом 2018 года и достигло 2,45 млрд. Речь идет о тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц. Согласно оценкам компании, в сентябре текущего года хотя бы один раз в день пользовались Facebook 1,62 млрд человек. Данный показатель вырос на 9%.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.