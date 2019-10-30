WSJ: Fiat Chrysler договорился об условиях слияния с французской компанией PSA

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler договорился об условиях слияния с французской компанией Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme). Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к ведущимся переговорам, сообщило, что совет директоров PSA одобрил план слияния с Fiat Chrysler. При этом, по данным AFP, заседание совета директоров Fiat Chrysler и вынесение решения относительно возможности слияния пройдет в четверг.

Ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность союза компании с французским автопроизводителем Renault, однако сделка не была реализована. Одной из причин этого стало то, что ее не одобрили власти Франции.