Счетная палата высказывается за увеличение ставок платежей за пользование недрами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) не увеличивало ставки за пользование недрами в целях разведки полезных ископаемых с 2002 года, а установленные максимальные ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска и оценки месторождений полезных ископаемых были увеличены на 50% в 2013 году, следует из материалов Счетной палаты по итогам проверки деятельности Роснедр в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года.

При этом, по данным Счетной палаты, с 2003 года индекс потребительских цен на товары и услуги по России составил 386,8 %, с 2014 года - 141,6 %.

"Даже используя указанный индекс, минимальные и максимальные ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья могли бы находиться в пределах от 464 до 765 рублей за 1 кв. км вместо действующих соответственно 120 и 540 рублей, установленных статьей 43 закона о недрах. В отношении ставок регулярных платежей за пользование недрами в целях разведки углеводородного сырья ставки с учетом индекса потребительских цен могли бы находиться в пределах от 19 300 до 77 200 рублей за 1 кв. км вместо действующих от 5 тыс. до 20 тыс. рублей", - говорится в материалах проверки.

При этом ставки регулярных платежей за пользование недрами при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, связанных с хранением нефти и газового конденсата, с учетом индекса потребительских цен могли составить от 13,5 до 19,3 рубля за 1 тонну вместо действующих 3,5 и 5 рублей.

Вместе с тем в Счетной палате отмечают, что посчитать, сколько средств недополучил бюджет из-за отсутствия повышения ставок, в данный момент не представляется возможным.

"Так как конкретный размер регулярных платежей определяется Роснедрами исходя из характеристик каждого участка недр, определить в целом возможный объем поступлений регулярных платежей с учетом индекса потребительских цен не представляется возможным", - отмечается в документе.

Заниженные разовые платежи

В Счетной палате также сообщили, что российский бюджет не получил 369 млн 928,7 тыс. рублей из-за того, что стартовый платеж по четырем участкам для "Новатэка" и часть Приобского нефтяного месторождения не был актуализирован на момент проведения торгов.

В частности, нарушения выявлены по четырем участкам недр, право распоряжения которыми получили структуры "Новатэка" - это Штормовое, Верхнетиутейское, Западно-Сеяхинское и Гадынское месторождение, расположенные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а также часть Приобского нефтяного месторождения на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По данным Счетной палаты, в данных случаях с момента расчета Роснедрами стартового размера разового платежа до даты объявления аукциона прошло более месяца, в результате стоимость единицы добытого полезного ископаемого, используемая при расчете, изменилась, что повлекло занижение стартовых размеров разовых платежей на 466 млн 32,6 тыс. рублей. В результате в федеральный бюджет не поступило 369 млн 928,7 тыс. рублей, отмечает ведомство.

При этом аудитор Счетной палаты отмечает, что в законе о недрах отсутствует требование об указании правительством конкретного размера разового платежа за пользование недрами, а определению подлежат состав и порядок работы аукционных комиссий, порядок и условия проведения аукциона.