В СП сообщили, что Роснедра в 2017-2019 годах провели лишь 64% от объявленных торгов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Значительная часть недр остается нераспределенной и своевременно не вовлекается в хозяйственный оборот, за период с 2017 года по первое полугодие 2019 года прошло лишь 64% торгов от объявленных, следует из заключения Счетной палаты России.

Так, в 2018 году было объявлено 442 торгов, состоялось 297, то есть доля состоявшихся торгов составила 67% от объявленных. Потери федерального бюджета за 2018 год в результате невовлечения участков недр в хозяйственный оборот могут быть оценены на сумму не менее 11 млрд 470,6 млн рублей - по стартовому размеру разового платежа за пользование недрами по несостоявшимся торгам.

При этом Счетная палата отмечает, что поступления разовых платежей за пользование недрами прогнозируются Роснедрами исходя из среднего значения стартового размера разового платежа за пользование недрами за предыдущий период на основании количества участков недр, планируемых к выставлению на торги.

"В период 2019-2021 годов Роснедрами прогнозируется снижение размеров стартовых значений разовых платежей в связи со снижением категорийности запасов и прогнозных ресурсов, а также уменьшением количественных показателей запасов", - отмечает Счетная палата.