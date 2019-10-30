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Счетпалата предложила учитывать климат при установке сроков ввода объектов теплоснабжения

В палате также предложили провести комплексный анализ возможностей регионов по использованию введенной мощности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Счетная палата предложила учитывать климатические особенности каждого региона при установлении сроков запуска объектов теплоснабжения населения. Это следует из отчета контрольного ведомства по итогам проверки реализации проектов "Русгидро" в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Счетная палата также предложила провести комплексный анализ возможностей регионов по использованию введенной мощности и установить обязанность заявителей по отбору заявленной тепловой мощности.

"Представляется целесообразным в дальнейшем при планировании реализации инвестиционных проектов, связанных с обеспечением теплоснабжением населения, предусматривать сроки ввода объектов в эксплуатацию за пределами отопительного периода при положительных температурах наружного воздуха для возможности выполнения режимно-наладочных и пусконаладочных работ", - говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки реализации проектов "Русгидро", в том числе строительства ТЭЦ в городе Советская Гавань в Хабаровском крае.

ТЭЦ в городе Советская Гавань

Консорциум компаний во главе "Усть-среднекангэсстрой" планирует завершение проекта строительства ТЭЦ в городе Советская Гавань 31 декабря 2019 года, а срок тестирования пускового комплекса - ноябрь 2019 года. Готовность ряда объектов внутриплощадочной инфраструктуры составляет менее 60%, отмечает ведомство.

"В первом полугодии 2019 года три ключевых события не выполнены в срок и их окончание перенесено более чем на полгода, что свидетельствует о наличии высокого риска срыва планового срока ввода объекта в эксплуатацию", - считают в Счетной палате.

Всего компания заключила 57 контрактов на общую сумму 32 млрд рублей для строительства ТЭЦ в городе Советская Гавань. Объем выполненных работ на 1 июля составил 19,4 млрд рублей (58% от сметы проекта). Почти половина контрактов (24) заключена с единственным поставщиком после расторжения договора генерального подряда с компанией "Глобалэлектросервис", пояснили в Счетной палате.

Компании "Русгидро" не удалось преодолеть отставание по строительству ТЭЦ в городе Советская Гавань, степень готовности объекта составляет 65,1%. С учетом уровня готовности объекта "имеются риски по переносу его ввода в эксплуатацию" с декабря 2019 года на более поздние сроки. В августе компания рассчитывала запустить ТЭЦ в Хабаровском крае в начале 2020 года.

"Русгидро" может направить еще 900 млн рублей на ТЭЦ в Хабаровском крае из неиспользованных взносов, ранее внесенных в уставный капитал компании, уточнили в Счетной палате.

Сахалинская ГРЭС-2

Компания "Русгидро" планировала ранее ввести в эксплуатацию первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в декабре 2018 года, но перенесла сроки на конец 2019 года, следует из отчета. При этом компания обязана выплатить пени за просрочку ввода с 1 января по 1 июля 2019 года в федеральный бюджет в размере почти 136 млн рублей, но по данным на 1 сентября не сделала этого.

"Календарным планом выполнения работ установлен срок ввода в эксплуатацию РЖД железнодорожных путей необщего пользования - 10 декабря 2019 года. Завершающий объем работ планируется к выполнению РЖД в 2020 году", - говорится в отчете. В Счетной палате считают, что "Русгидро" не обеспечило синхронизированный ввод в эксплуатацию всех производственных элементов объекта энергетики Сахалинской ГРЭС-2.

Ранее ведомство связывало перенос сроков ввода Сахалинской ГРЭС-2 в том числе с выявленным дефектом оборудования в рамках комплексных испытаний. В настоящее время компания проводит работы по устранению дефекта.

В начале октября "Русгидро" планировало запустить в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2 в конце октября-начале ноября 2019 года.

Благовещенская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2

При отборе инвестиционных проектов по строительству энергообъектов с комбинированной выработкой энергии не в полной мере учитываются возможности использования их установленной тепловой мощности, говорится в отчете.

"В результате не обеспечен эффективный отбор тепловой мощности от введенных в эксплуатацию объектов энергетики: по второй очереди Благовещенской ТЭЦ из введенной в 2016 году в эксплуатацию мощности 188 Гкал/ч в настоящее время загружено около 50 Гкал/ч. Тепловая мощность Якутской ГРЭС-2 (первая очередь), введенной в эксплуатацию в 2017 году, используется на уровне 21 % в пиковый период", - говорится в отчете.

При принятии решений по реализации инвестиционных проектов с комбинированной выработкой энергии заинтересованными федеральными органами исполнительной власти не проводится комплексный анализ и прогнозирование возможностей регионов по использованию введенной мощности с учетом размещения инженерной инфраструктуры, а также отсутствуют оформленные обязательства заявителей (субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов) по отбору заявленной тепловой мощности, включая ответственность за неисполнение заявителями принятых обязательств, и не подтверждается заинтересованность субъектов в строительстве дополнительных мощностей, считают в Счетной палате.

О проектах "Русгидро"

"Русгидро" реализует проекты строительства четырех энергообъектов на Дальнем Востоке: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае. Для этого компания в 2012 году получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного "Роснефтегаза". К настоящему времени введены только Благовещенская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2, другие две станции находятся на этапе строительства. Общий объем инвестиций в проекты может достигнуть 88 млрд рублей.

Мероприятия "Строительство Сахалинской ГРЭС-2" и Строительство тепловой электрической станции в городе Советская Гавань" включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года со сроком выполнения в 2019 году.

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