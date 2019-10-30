В Сенате США заявили, что продвинулись в вопросе о санкциях по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американские сенаторы продвинулись в вопросе принятия законопроекта, предусматривающего введение санкций против компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил в среду председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш.

"Я думаю, ваш законопроект должен быть принят, вы знаете, что мы с вами пытаемся найти путь вперед, мы нашли путь вперед по этому вопросу. Мы попытаемся сделать это, я думаю, что все, почти все согласны с этим", - сказал Риш во время комитетских слушаний по рассмотрению кандидатуры Джона Салливана на пост американского посла в России. Риш обращался к своему коллеге и однопартийцу Теду Крузу, который является одним из авторов законодательной инициативы. Других подробностей сенатор при этом не привел.

Возглавляемый Ришем комитет поддержал законопроект Круза еще в июле. С тех пор он ожидает утверждения полным составом верхней палаты Конгресса. Аналогичный законопроект должна одобрить Палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту страны.

Законодательная инициатива предусматривает ограничения против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока - 2", а также предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов. Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока - 2".

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие специалисты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2". Кроме того, в настоящее время в Конгрессе США разрабатывается еще как минимум один законопроект о санкциях в отношении проекта.