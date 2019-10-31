ГОСТ для дорог со скоростным режимом до 130 км/ч могут утвердить в конце 2019 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новый ГОСТ, допускающий увеличение скорости на трассах до 130 км/ч, планируется утвердить в конце декабря 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

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Сейчас на российских автомагистралях установлены ограничения до 110 км/ч.

"Проект стандарта устанавливает только общие требования по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, транспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам автомагистралей и скоростных автомобильных дорог. Разработчиком стандарта является ФАУ "Росдорнии", утверждение проекта стандарта запланировано в конце декабря 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

В Росстандарте отметили, что по ГОСТу повышенный скоростной режим на автодорогах допускается устанавливать только при условии соблюдения требований по безопасности дорожного движения.

Как ранее сообщали в Росавтодоре, новый стандарт будет носить рекомендательный характер. Потенциально увеличить скорость возможно на 44 участках трасс: из них на 17 участках (общей протяженностью 32 км) - до 90 км/ч, на 27 участках (1044 км) - до 110 км/ч. В частности, речь идет о платной трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург", где скоростной режим до 130 км/ч планируется повышать поэтапно, отмечал глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 км/ч ранее поддержал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.