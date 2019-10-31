"Известия": ЦБ досрочно остановил проект по ежедневному сбору операционных данных банков

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Банк России досрочно остановил проведение пилотного проекта по сбору ежедневных отчетностей кредитных организаций. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на копию письма регулятора банкам.

В рамках этого проекта банки ежедневно в режиме реального времени передавали ЦБ сведения об открытых и закрытых клиентских и внутрибанковских счетах, оборотах и остаткам по ним, информацию о приостановке операций, а также данные о пользователях услугами кредитной организации, их представителях и другие сведения. С января 2021 года Центробанк планировал полностью перейти на новую форму отчетности, однако отказался от этой идеи, пишут "Известия".

По данным издания, на решение об отказе повлияла критика финансовых организаций, которые убедили ЦБ в нецелесообразности перехода на полномасштабный регулярный сбор информации. Как рассказали газете представители кредитных организаций, замечания были связаны с необходимостью предоставления большого числа детальной информации, в то время как требования к ней не были проработаны в полной мере, и, к тому же, во многом дублировали уже существующие виды отчетности Центробанка. Также в запрашиваемых сведениях повторялась информация, которую банки направляют по каналам регулятора налоговым органам, в Росфинмониторинг и в рамках межведомственного взаимодействия с ФССП.

При этом среди достоинств данной инициативы ЦБ эксперты отмечают повышение прозрачности российских банков, а также возможность регулятора бороться с забалансовыми вкладами (депозиты, которые банк не показывает в отчетности - прим. ТАСС) и выявлять признаки ухудшения состояния кредитной организации на ранних этапах.

Проект по сбору и анализу операционной информации кредитных организаций ("Операционный день кредитных организаций") Банк России начал реализовывать в 2018 году. Цели проекта - переход к централизованному сбору данных, ускорение получения отчетных данных, сокращение сроков реагирования на негативные тенденции в состоянии кредитной организации.