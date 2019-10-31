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Центробанк Бразилии обновил исторический минимум ключевой ставки

Ставка понизилась до 5%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Центробанк Бразилии понизил ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до исторически минимального значения 5%. Соответствующее решение принял в среду комитет по монетарной политике регулятора.

В своем сообщении ЦБ указал также, что нынешняя ситуация в экономике способствует сохранению контроля над инфляцией, что в перспективе позволит до конца года "снова понизить данный показатель на ту же величину". Очередное заседание комитета запланировано на 10-11 декабря.

С 1 августа ЦБ Бразилии последовательно понижает ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%. Нынешнее и предыдущие решения регулятора не стали неожиданностью для экспертного сообщества страны. Вместе с тем, даже по самым смелым сентябрьским прогнозам специалистов накануне предыдущего заседания комитета, ставка к концу года не должна опуститься ниже 4,75%.

Теги
Бразилия
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