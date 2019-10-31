Власти Бразилии оштрафуют виновных в разливе нефти у побережья страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Власти Бразилии планируют оштрафовать виновных в разливе нефти, вызвавшем масштабные загрязнения пляжей и территориальных вод страны. Об этом в среду заявил вице-президент южноамериканской республики Антониу Гамилтон Моурау, передает EBC ("Бразильская вещательная компания").

"Необходимо требовать, штрафовать. Морское право затрагивает [в том числе] природоохранные вопросы", - сказал генерал, по окончании встречи с главкомом ВМС страны. Он также уточнил, что в качестве приоритетной версии причин охватившего с начала сентября северо-восточное побережье Бразилии экологического бедствия рассматривается сброс нефти из трюмов танкера. "Очевидно, что судно принадлежит какой-то компании, и в этом случае необходимо решать вопрос с получением страховой выплаты", - пояснил политик.

По мнению Моурау, нефть могла попасть в море в результате сброса содержимого трюмов танкера для стабилизации судна. Вице-президент также отметил, что речь не идет о нелегальной перевозке нефтепродуктов. По его словам, окончательные результаты расследования могут быть обнародованы уже на этой неделе после возвращения президента страны Жаира Болсонару из зарубежного турне. "В армии учат так: хорошие новости приносит командир, плохие - его заместитель", - подытожил генерал.

По данным Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama), с начала сентября более 250 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны, в водах которых обитают морские черепахи и ламантины, оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,5 тыс. км. К ликвидации последствий привлечены 6,5 тыс. бразильских военных, сотрудники Института по сохранению биоразнообразия (ICMBio), Национального управления гражданской обороны, государственной нефтегазовой компании Petrobras, представители региональных и местных администраций, а также волонтеры, общими усилиями которых с пляжей удалено свыше 1 тыс. тонн нефти и загрязненного ею песка.