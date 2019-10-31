Эксперт: выпуск комплектующих может увеличить потребление алюминия автопромом РФ в 5 раз

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Варвара Моссаковская/. Российский автопром мог бы увеличить потребление алюминия в пять раз при росте числа квалифицированных отечественных производителей комплектующих, рассказал в интервью ТАСС директор по сбыту и маркетингу "Русала" (крупнейшего в мире производителя алюминия после Китая) Роман Андрюшин.

В среднем использование алюминия составляет около 170 кг на автомобиль, однако в России этот показатель достигает лишь 70 кг, отметил Андрюшин. "Только порядка 70,6 тыс. тонн алюминия идет на российский автопром - это меньше, чем 10% от общероссийского потребления. Для сравнения, мировое потребление алюминия в автопроме составляет порядка 30%, при этом в некоторых странах, например, в Германии - около 50%. У нас оно около 7%", - уточнил топ-менеджер.

"Это проблема не только алюминиевой отрасли, но и автомобилестроения, так как у нас нет производителей в достаточном количестве и соответствующего уровня, чтобы конкурировать и поставлять качественные комплектующие из алюминия. Иначе потребление было бы минимум в пять раз больше", - пояснил Андрюшин.

Чтобы изменить ситуацию, все участники рынка - и государство, и предприниматели, и представители отрасли - должны приложить максимальные усилия. "Русал" недавно вошел в бизнес алюминиевых колес, развивает этот сектор, где доля импорта превышает 50% и высок процент контрафакта. Мы хотим изменить такое положение дел", - отметил топ-менеджер.

Использование алюминия в производстве электромобилей еще выше - около 300-500 кг на автомобиль в зависимости от модели, указал Андрюшин. Однако электромобили, по его мнению, "история пока не для России".

"Начиная с элементарной инфраструктуры для электромобилей, заправок, и заканчивая стоимостью электромобилей - Россия в ближайшее время не готова к развитию этого тренда. Тем не менее наша компания как глобальный игрок на рынке алюминия участвует в международных проектах и поставляет алюминий в том числе для производства компонентов для электромобилей, сотрудничает с известными брендами и наращивает долю поставок", - пояснил он, отметив, что "Русал", помимо "традиционных" автомобильных элементов, поставляет алюминий для производства корпусов батарей для электромобилей.

Главные потребители

Автомобильная промышленность - один из трех основных драйверов роста потребления алюминия, отметил Андрюшин. Два других - упаковка и строительство.

По оценкам топ-менеджера, рынок алюминия, который в последние годы опережал рынки других металлов по объемам производства и потребления, сейчас переходит "от бурного роста к зрелости". По данным "Русала", за девять месяцев 2019 года рост общемирового спроса на первичный алюминий замедлился почти до нуля, составив 49,5 млн тонн. При этом в мае 2019 года компания прогнозировала замедление мирового спроса до 3% (до 68 млн тонн), затем, по итогам полугодия, до 2% (67,5 млн тонн).

"Если в начале 2000-х объем глобального спроса на алюминиевые продукты составлял 35-40 млн тонн, то сейчас он превышает уже 90 млн тонн. А в 2025 году, по оценкам, превысит 100-110 млн тонн. Конечно, есть факторы, заметно влияющие на индустрию и спрос, такие как торговые войны, что особенно проявилось этом году. Тем не менее мы видим лишь замедление роста спроса, а не падение", - подчеркнул Андрюшин.

Что касается сектора упаковки, то там, по его словам, наблюдается "вторая алюминиевая революция". "Глобальный тренд на экологичность материалов в противовес огромной массе накопившихся пластиковых отходов и мусора, которые не только засоряют планету, но и сложны в переработке, сегодня определяет стратегии развития крупнейших брендов. Поэтому ведущие производители упаковки и напитков - это и PepsiСo, и Coca-Cola, и Ball - вышли в этом году с абсолютно бескомпромиссной инициативой перейти на алюминиевую банку во всех регионах своего присутствия. В Америке PepsiСo и Coca-Cola объявили о том, что soft drinks и питьевую воду начинают разливать только в алюминиевой таре", - рассказал Андрюшин.

Более того, американский производитель упаковки Ball также предложил рынку заменить прозрачные пластиковые стаканы для напитков, которые чаще всего выбрасываются после единичного применения, на алюминиевые. Этому способствует принятый Европарламентом закон о запрете использования одноразовой пластиковой посуды и трубочек с 2021 года, напомнил топ-менеджер "Русала".

Алюминий идет по проводам

Строительство - третий драйвер спроса на алюминий, который несколько компенсирует замедление в автомобильном секторе. Новая революционная инициатива - строительные бренды, выпускающие продукцию с пометкой об экологичности, и алюминиевые материалы будут набирать обороты, считает Андрюшин.

Алюминиевую проводку, которую было запрещено использовать в российском жилищном строительстве c 2003 по 2019 год, уже внедряют более 20 контрагентов, в основном в Москве и Санкт-Петербурге, отметил директор "Русала" по сбыту.

Использование электропроводов из алюминиевых сплавов было запрещено из соображений безопасности, "Русал" внес предложение о возобновлении использования такой проводки и начал работу по изменению нормативов в 2016 году. Изменения, позволяющие ее использование в жилищном и коммерческом строительстве, вступили в силу приказом Минстроя РФ 20 марта.

В "Русале" запрет на использование такой проводки считают недобросовестной конкуренцией. "Если взглянуть на показатели статистики по безопасности, то они даже ухудшились после запрета алюминия, потому что разбираться нужно в первую очередь с контрафактом, а не с материалом. При этом позитивный опыт использования проводки с современными алюминиевыми сплавами существует во многих странах мира, в частности в США и Китае", - говорит Андрюшин.

"В жилищном строительстве может применяться и медная проводка, и алюминиевая проводка. Они равнозначно безопасны и равнозначно обеспечивают требуемые потребительские свойства. Алюминиевая проводка - это проводка для массового строительства. Я предпочитаю алюминиевую проводку, потому что она как минимум на 35% дешевле, чем медная. Поэтому, в первую очередь, решение должно идти от заказчика", - продолжал он, отметив, что в то время, как алюминиевая проводка может обеспечить доступность жилья, в премиальных секторах недвижимости заказчик может запросить и медную проводку. В структуре сбыта "Русала" доля проводки составляет менее 1% - порядка 15-20 тыс. тонн в год при продажах по России и СНГ около 1 млн тонн алюминия. "Это незначительный объем для "Русала", но значительные преимущества для потребителей", - отметил Андрюшин.

Помимо этих отраслей, "Русал" совместно с партнерами тестирует новые алюминиевые сплавы для авиастроения и космической отрасли. Новые сплавы компания готова предлагать и отечественным производителям, и глобальным игрокам.

Помогут ли нацпроекты?

Комментируя прогноз Минпромторга, согласно которому потребление алюминия в России достигнет 2,5 млн тонн к 2023 году, Андрюшин согласился, что при росте российского ВВП от 3% до 4% в год такой объем потребления можно увидеть уже в ближайшем десятилетии. "Эти прогнозы прежде всего базируются на объективных оценках уровня потребления в развитой экономике. Россия - довольно развитая экономика, поэтому Минпромторг, видимо, и пришел к такой оценке", - пояснил топ-менеджер "Русала".

Однако, по его словам, для роста потребления алюминия с нынешних 1,6 млн тонн в год в осязаемой перспективе необходимы дополнительные усилия по внедрению соответствующих решений, и это является "ключевой целью всего алюминиевого сообщества в России".

"Для ее достижения важно в масштабах всего рынка поддерживать и продвигать технологические, коммерчески востребованные и экологичные решения российских производителей", - считает Андрюшин. Какие-то инициативы, например, программу реновации в Москве, рассчитанную на 15 лет, стоит масштабировать на другие российские города-миллионники, полагает он.

Андрюшин также отметил, что росту внутреннего спроса на алюминий способствует и реализация в России национальных проектов. По оптимистичной оценке, рост может составить около 3,5-4% в год.

"Мы понимаем, что она [оценка] достаточно оптимистичная - порядка 3,5-4%. Но это все еще далеко от наших желаний и тех прогнозов, которые ранее озвучивал Минпромторг по перспективам роста потребления", - заключил Андрюшин.