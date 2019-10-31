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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Крупнейшая авиакомпания Австралии проверит все Boeing 737 своего парка на наличие дефектов

Ранее на двух самолетах из парка Qantas были обнаружены трещины

МЕЛЬБУРН, 31 октября. /ТАСС/. Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas проведет комплексную проверку самолетов Boeing 737 в своем парке после обнаружения дефектов фюзеляжа на двух воздушных суднах авиакомпании. Об этом в четверг сообщает телерадиокомпания ABC.

По ее данным, в Австралийском союзе авиационного машиностроения (ALAEA) заявили, что трещины, ранее обнаруженные на двух самолетах Boeing модели 737 из парка Qantas, представляют серьезную угрозу безопасности лайнеров и должны стать причиной полного прекращения их эксплуатации на время проверки. "Эти самолеты не должны летать. Пока Qantas точно не знает, какие самолеты имеют трещины, а какие - нет, необходимо заморозить эксплуатацию всего флота [самолетов Boeing 737], пока не будет точно известно, какие суда могут безопасно совершать полеты", - цитирует АВС главу союза Стивена Пурвинаса.

В авиакомпании Qantas заявили, что проведут тщательную проверку всех лайнеров данной модели в своем парке после обнаружения трещин на фюзеляжах двух самолетов Boeing 737, однако отметили, что обнаруженные дефекты не ставят под угрозу безопасность полетов и назвали призывы к прекращению эксплуатации самолетов необоснованными. "Мы никогда не будем эксплуатировать самолет, если это не будет абсолютно безопасно", - сказал руководитель инженерной службы Qantas Крис Снук.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США, а также государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
АвстралияСШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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