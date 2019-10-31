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"Вектор-Биальгам" планирует приобрести линейку препаратов нижегородского "Биомед"

Инвестиции в производство этих препаратов на площадке в Кольцово составят 500-600 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Новосибирское предприятие "Вектор-Биальгам", специализирующее на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотиков, планирует приобрести 29 препаратов нижегородского "Биомед", из передаваемой линейки препаратов почти половина - для детей. Об этом сообщил генеральный директор "Вектор-Биальгам" Леонид Никулин.

"Мы сейчас собираемся забрать полностью всю продукцию, линейку такого предприятия как "Биомед", который на сегодняшний день закрытый, здания разрушены в Нижнем Новгороде. На этом месте строится культурный центр. Они нам передают 29 препаратов, из которых 13 препаратов только детского назначения", - сообщил Никулин на бизнес-сессии "Мой бизнес: встречи по делу", организованной Министерством экономического развития РФ при поддержке информационного агентства ТАСС в рамках реализации нацпроекта.

Он уточнил, что предприятие прекратило работу около двух лет назад, "Вектор-Биальгам" приобретает некоторую часть производившейся там линейки, какую именно, Никулин не уточнил.

"Это инъекционные препараты, капли для детей от заложенности носа, капли для глаз, ушей, пробиотики. Ведем переговоры. Инвестиции в производство этих препаратов на площадке в Кольцово составят не менее 500-600 млн рублей, мы сейчас как раз рассматриваем возможность размещения того или иного препарата на существующих площадях", - сказал Никулин, добавив, что такое производство может быть налажено в Новосибирской области не ранее, чем через 2-3 года.

Компания "Вектор-биальгам" основана в 1996 году в новосибирском наукограде Кольцово. Она занимается производством фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотиков, единственная в России выпускает вакцину от гепатита А.

Бизнес-сессия "Мой бизнес: встречи по делу" организована Министерством экономического развития РФ при поддержке информационного агентства ТАСС в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Теги
РоссияНовосибирская область
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