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СМИ: позиция Индии затрудняет создание в Азии крупнейшей торговой зоны

В Нью-Дели опасаются прихода рынок более дешевой продукции из Китая

БАНГКОК, 31 октября. /ТАСС/. Ужесточение позиции Индии по устранению торговых барьеров может стать главным препятствием для лидеров 16 государств, которые в начале ноября планировали подписать основные соглашения, ведущие к созданию Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Об этом пишет в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на информированные источники.

"Несмотря на то, что высокопоставленные представители на консультациях сохраняют оптимизм относительно успешного завершения переговоров и подписания пакета документов на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 4 ноября в Бангкоке, позиция Индии затрудняет этот процесс", - уточнил источник издания. В частности, в Нью-Дели опасаются, что после снижения или же полностью ликвидации ввозных пошлин местный рынок заполнит более дешевая продукция из Китая. Первоначально премьер-министр Нарендра Моди после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином смягчил позицию на переговорах по ВРЭП. Однако уже в октябре представители Индии выступили с новыми требованиям, касающимися пересмотра основных положений о снижении торговых пошлин.

По данным источника Bangkok Post, все это серьезно затруднило переговоры. "Скорее всего, по итогам встречи в Бангкоке будут подписаны документы, но они не станут действительно прорывными, о чем говорилось еще с прошлогоднего саммита АСЕАН в Сингапуре", - отметил источник, участвующий в переговорах.

Предполагается, что к соглашению подключатся страны - члены АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония. В случае успешного завершения переговоров, которые ведутся с 2013 года, будет создана крупнейшая в мире зона свободной торговли. В настоящее время совокупный объем ВВП потенциальных участников предлагаемой ЗСТ составляет $49,5 трлн, что составляет около 39% от общемирового. По прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти до $250 трлн.

Теги
АвстралияБрунейЯпонияИндияИндонезияКамбоджаЛаосМалайзияФилиппиныСингапурТаиландКитайРеспублика КореяНовая ЗеландияСи ЦзиньпинМьянмаВьетнамМоди, Нарендра
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