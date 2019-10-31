Эксперты: рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Объем российского рынка интернет-пиратства с начала 2019 года снизился на 27% и составил $63,5 млн. Это первое падение объемов за последние пять лет, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Специалисты направления Group-IB Anti-Privacy начали следить за рынком интернет-пиратства в России с 2015 года - с тех пор объемы росли ежегодно, и только в 2019 году впервые показали снижение. Так, в 2015 году объем рынка интернет-пиратства составлял $32 млн, в 2016 году он вырос почти вдвое - до $62 млн, в 2017 году - до $85 млн, в 2018 году - до $87 млн. По итогам этого года, по оценкам экспертов, снижение составляет порядка 27% - до $63,5 млн.

Среди основных причин обвала доходов российских интернет-пиратов эксперты Group-IB называют падение "большой тройки" пиратских провайдеров (Content Delivery Network, CDN), снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование законодательного поля и принятие антипиратского меморандума.

"Причинами стали законодательные изменения последних лет, широкое распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов и, безусловно, тактические успехи в борьбе с пиратством. Так, например, активная работа Федеральной налоговой службы против букмекеров и гемблинга привела к вытеснению прямых рекламодателей пиратских сайтов", - прокомментировал руководитель департамента защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, эксперты указали на роль поисковых систем, которые совершенствовали алгоритмы поиска и привели к сокращению возможностей пиратов для размещения рекламы и, как следствие, к падению доходов. "Однако "тектонический сдвиг" в борьбе с пиратством обеспечило подписание в ноябре 2018 года антипиратского меморандума с участием "Яндекса", Mail.Ru Group, Rambler, Первого канала, ВГТРК, "СТС Медиа", "Газпром-медиа". Согласно новой директиве, теперь поисковики обязаны удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей. Практически за год правообладатели внесли в реестр около 600 тыс. ссылок на пиратские копии фильмов и сериалов", - напомнили в Group-IB.

Вместе с тем эксперты отмечают, что, несмотря на значительную трансформацию рынка пиратства в 2019 году, желание россиян использовать пиратский контент по сравнению с прошлым годом незначительно выросло: количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах с начала текущего года составило 10,4 млрд (рост 0,06%).