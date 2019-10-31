Россия создаст национальный бренд рыбной продукции Russian Fish

ЦИНДАО /Китай/, 31 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Россия разработает над созданием национального бренда для рыбопромышленной продукции Russian Fish. Об этом на 24-й Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) в Циндао (восточная провинция Шаньдун) в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Петр Савчук.

"В настоящее время мы прорабатываем создание национального бренда Russian Fish", - сказал он. "Мы разговаривали о создании такой структуры уже 2-3 года, и сейчас решение принято. На наш взгляд, на раскрутку бренда уйдет от 6 до 12 месяцев. Этот бренд будет носить глобальный характер", - указал замглавы Росрыболовства.

Он пояснил, что для бренда будет создана некоммерческая организация, в которую будут входить российские рыбопромышленные предприятия. "Интерес есть, однако рыбаки всегда очень осторожно подходят к этому. У каждой компании свой бренд, они позиционируют себя именно таким образом, но ничего страшного в этом я не вижу: аналогично поступают американские и норвежские компании. Однако идея заключается в том, чтобы нашу рыбу позиционировать в каждом регионе мира - будь то Китай, США или Европа - под своим общим брендом", - сказал Савчук.

"Дикое происхождение, высокое качество и экологичность районов промысла - все это сильные стороны нашей продукции. На наш взгляд, за счет создания общего бренда мы получим более высокие результаты. Во-первых, не надо будет каждой компании тратить деньги на маркетинговые исследования, на продвижение товара. Кроме того, именно бренд Russian Fish должен будет заниматься организацией различных ярмарок, выставок, фестивалей и других мероприятий", - добавил замглавы Росрыболовства.

По его словам, для того, чтобы правильно предложить продукт на рынке, компаниям необходимо проделать огромную работу. "Для поиска наиболее подходящих для определенного рынка вкусовых качеств нужно провести исследования в пищевых лабораториях, провести дегустации. Например, в Китае российского краба любят готовить в кляре, что является особенностью этого рынка. И чтобы установить вкусовые пристрастия какой-либо группы потребителей необходимо проделать огромный труд", - отметил Савчук.

Проработка концепции

Он рассказал, что создание бренда обсуждалось с российскими рыбопромышленниками в ходе прошедшего на выставке в Циндао семинара "Russian Fish" в Китае: стратегия и перспектива". Представители отрасли предложили разработать систему контроля качества продукции для участников объединения.

"Это правильный подход и определенный свод принципов будет разработан. Компания - кандидат должна быть прозрачной, а также соответствующе относиться к своим сотрудникам, начиная от оплаты труда и обеспечения безопасности и заканчивая самим продуктом. Продукция должны быть поймана относительно экологичным оружием лова, надлежащим образом заморожена и доставлена при соответствующей логистике и поддержании температурного режима", - пояснил замглавы Росрыболовства.

"Эти параметры должны быть едины для всех. И в том случае, если кто-либо нарушил свои обязательства, учредители должны решить, может этот участник оставаться в составе некоммерческого партнерства или нет", - резюмировал Савчук.