Первые солнечные электростанции запустили в Чите

ЧИТА, 31 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Две первых солнечных электростанции (СЭС) общей мощностью 30 МВт и стоимостью около 4,4 млрд рублей запустили в четверг в Чите - городе, который входит в число самых солнечных в России.

"СЭС "Балей" и "Орловский ГОК" - это первые солнечные электростанции в нашем регионе, они расположены в Чите на соседних участках площадью 30 и 22 га. Их совокупная мощность - 30 МВт. Солнечный парк состоит примерно из 98 тыс. модулей. В год они будут вырабатывать свыше 40 млн киловатт-часов", - сообщили на презентации новых станций. Генеральный директор компании "Вершина Девелопмент" Павел Шевченко уточнил ТАСС, что стоимость каждой станции - около 2,2 млрд рублей.

СЭС построил российско-австрийский консорциум, в который входят компании "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH. "Мы рады любому новому проекту, особенно если речь идет об электрической энергии. Мощности этих станций уже распределены, они пойдут и на производства, и на социальные нужды. Правительство края и впредь будет оказывать всеобъемлющую поддержку инвесторам", - сказал журналистам и. о. первого вице-премьера Забайкалья Марат Мирхайдаров.

Новые станции будут интегрированы как возобновляемый ресурс в единую энергосистему страны. "Строительство станций реализовано в рамках механизма поддержки инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии. И это оправданно, ведь Забайкальский край характеризуется высокой солнечной активностью, превышающей среднее значение инсоляции по России и Европе", - отметила министр ЖКХ и энергетики региона Евгения Батуева.

По данным краевых властей, в регионе обсуждается российско-китайский проект строительства завода по производству солнечных панелей. Мирхайдаров отметил, что открытие первых станций - это "только начало" работ по развитию в Забайкалье альтернативной энергетики.

Чита неоднократно входила в число городов России с наибольшим количеством солнечных дней в году. В 2018 году в городе было свыше 2,5 тыс. солнечных часов, и это при том, что прошлый год выдался в Чите дождливым.